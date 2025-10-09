Erzincan Belediyesi 98 dönümlük alana çiftçi için ekti: Silajlık mısırda hasat başladı

İklim ve coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip Erzincan Ovası’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarım ekibi tarafından yaklaşık 98 dönüm arazide silajlık mısır üretimi yapılıyor. Bu üretimden elde edilen mahsul, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.