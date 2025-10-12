Erzincan-Sivas kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı: Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı

Bölgede etkili olan yağmurun ardından yaşanan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde ulaşımı aksattı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan özellikle ağır tonajlı bazı araçlar yoldan çıkarak ulaşımın kısa süreliğine trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.