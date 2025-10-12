Yeni Şafak
Erzincan-Sivas kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı: Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı

Erzincan-Sivas kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı: Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı

18:3912/10/2025, Pazar
DHA
Karayolları ve ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.
Karayolları ve ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.

Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle ağır tonajlı araçların kayması sonucu yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Erzincan - Sivas karayolunun Kızıldağ mevkisinde kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı. Özellikle ağır tonajlı araçların kar nedeniyle kayması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bölgede etkili olan yağmurun ardından yaşanan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde ulaşımı aksattı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan özellikle ağır tonajlı bazı araçlar yoldan çıkarak ulaşımın kısa süreliğine trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolları ve ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor.


