Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan'da 19 düzensiz göçmen yakalandı: 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da 19 düzensiz göçmen yakalandı: 3 zanlı tutuklandı

17:1127/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Erzincan
Erzincan

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda ayrı günlerde şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, Ş.U, H.V. ve A.E'yi "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




#emniyet
#Erzincan
#göçmen kaçakcılığı
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme 2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders seçimi nasıl yapılır? Tarihler açıklandı