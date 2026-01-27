Erzincan'da 19 düzensiz göçmen yakalandı: 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ayrı günlerde şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, Ş.U, H.V. ve A.E'yi "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına aldı.