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Erzincan'da görüntülendi: Avını boğarak etkisiz hale getiriyor

Erzincan'da görüntülendi: Avını boğarak etkisiz hale getiriyor

07:3218/06/2025, Çarşamba
IHA
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Erzincan'da boa yılanı görüntülendi.
Erzincan'da boa yılanı görüntülendi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde doğa yürüyüşü yapan fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç, yürüyüş sırasında karşılaştığı bir yılanı görüntüledi. Karakoç, çektiği fotoğrafları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Evren Buğa ile paylaştı.

Görüntüleri inceleyen zooloji uzmanı Dr. Evren Buğa, yılanın Türkiye'de farklı bölgelerde gözlemlenen ancak Erzincan'da ilk kez tespit edilen boagiller (Boidae) familyasına ait mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) olduğunu belirtti. Dr. Buğa, bu yılan türünün baş ve kuyruk kısımlarının benzer görünümde olması nedeniyle halk arasında "çift başlı yılan" olarak da bilindiğini ifade etti.

Mahmuzlu yılanın zehirli olmadığını, nadiren ısırma davranışı gösterdiğini ve avını boğarak etkisiz hale getirdiğini aktaran Dr. Buğa, bu türün insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

Dr. Buğa, Türkiye'de birçok ilde rastlanılan bu yılan türünün Erzincan'da şimdiye kadar kayıt altına alınmadığını, dolayısıyla bölge için önemli bir biyolojik gözlem olduğunu belirtti. Ayrıca bu yıl, yaban hayvanları ile insan karşılaşmalarında önceki yıllara göre artış yaşandığını, bunun da kış aylarının uzun ve sert geçmesinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Son olarak, özellikle kent merkezlerinde karşılaşılan yılanların çoğunlukla zehirsiz ve insanlar için zararsız türler olduğunu belirterek, bu canlılara karşı dikkatli ancak panik yapmadan yaklaşılması gerektiği ve yetkili birimlere haber verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.



#Boa yılanı
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