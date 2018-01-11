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POLİTİKA

Esed’i durdurun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de Esed rejiminin İdlib’deki ateşkes ihlalleriyle ilgili olarak “İran ve Rusya, sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı” dedi.

Ahmet Fatih ErturanYeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve İran’dan, İdlib’teki ateşkesi ihlal eden Esed rejimine müdahale etmelerini istedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve İran’dan, İdlib’teki ateşkesi ihlal eden Esed rejimine müdahale etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesi ihlal ederek ilerlediğini, rejimin garantörleri Rusya ve İran’ın bu durumu engellemesi gerektiğini söyledi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Çavuşoğlu, Rusya ve İran’ın Ankara büyükelçilerinin Esed rejiminin saldırıları nedeniyle bakanlığa çağrılmasıyla ilgili bir yıldan uzun süredir Suriye’de ateşkesi sağlamak, güven artırıcı adımlar atmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

TERÖR GRUPLARI İDLİB’E GİRDİ

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de sahadaki durumun karmaşık olması nedeniyle bazı ateşkes ihlallerini beklediklerini ancak son durumun bunun ötesine geçtiğini vurguladı. “Kuşatılmış bölgeler var. Özellikle birçok kuşatılmış bölgede, İdlib’e doğru kanallar açıldı ki siviller de gelsin. Fakat bu arada bazı silahlı terör gruplarının da İdlib’e girmesi sağlandı” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esasen terör örgütleriyle burada da mücadele edilirdi. Fakat burada durum, buradaki el Nusra ya da HTŞ dediğimiz grupların mevcudiyetini bahane olarak kullanıp sivillere ve ılımlı muhalefete saldırmak.”

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİNLER

Çavuşoğlu, “İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı” ifadesini kullandı. “Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi’ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper” diyen Çavuşoğlu, Soçi’de sivil kanadın katılımıyla yapılacak görüşmelerden sonuç alınması için çatışmaların durması gerektiğine dikkati çekti.

BAHANELERİ YOK

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve İran’ın Esed rejimiyle ilişkilerine dair bir soruya, ılımlı muhalefetin siyasi kanadında çok ciddi sorunlar olmasa da sahada bazı sorunlar olduğunu belirterek, “Esasen rejimin bu saldırıları konusunda ve ateşkesi ihlal etme konusunda Rusya’nın ve İran’ın bir bahanesi olamaz. Çünkü onlar destek vermediği sürece bu saldırılar olamaz” cevabını verdi.

ANSIZIN MÜDAHALE EDERİZ

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin için “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünün hatırlatılması üzerine, “Bu, kuru kuruya söylenmiş bir söz değildir. Bu konudaki çalışmaları askerlerimiz, istihbaratımız, özel harekat hepsi çalışmaları planlamaları yapıyorlar, yaparlar. Dolayısıyla gerekli görüldüğü zaman, uygun bulunduğu zaman ansızın biz buraya müdahale edebiliriz, tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi” dedi.

  • YPG’nin olduğu yerde olmayız
  • Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcıları üzerinde Rusya ve İran ile mutabakatın sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, kongreye kimlerin katılacağını Türkiye, İran ve Rusya’nın birlikte istişare edeceğini, kararlaştıracağını ve Türkiye’nin bu konudaki çekincelerini ilettiğini hatırlattı. Terör örgütlerinin Soçi’de olmasının siyasi çözümün baltalanması anlamına geleceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Böyle bir ihtimal vermiyoruz ama YPG’nin olduğu ortamda olmayacağımızı ve öyle bir sürece katılmayacağımızı da baştan net bir şekilde söyledik” ifadesini.

İbadi ile görüşecek

Bakan Çavuşoğlu, “Bundan sonraki süreçte Bağdat ile Erbil’in anlaşması gerekiyor. Bunun için biz üzerimize düşeni de yaparız. Büyük olasılıkla 21 Ocak’ta Bağdat’a gideceğiz ve ikili konuların yanında bu konuları da öncelikli olarak görüşeceğiz” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, mevkidaşı İbrahim Caferi ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşecek.

Savaşacağız
DÜNYA
Savaşacağız

Çözüm göçte değil İdlib'de
DÜNYA
Çözüm göçte değil İdlib'de

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