Eşini sırtından bıçaklamıştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eşini sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı.
Eşini sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde sırtından bıçaklayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı’nda Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.’yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.’yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gözaltına alınan S.G. gerekli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "neden bıçakladın" sorusuna S.G. "Fuhuş yapıyordu ondan bıçakladım" diyerek kendini savundu.



