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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer: Devletimiz size bu fırsatı vermeyecek

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 229 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 658'inci günde de sürüyor. 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Meral Danış Beştaş'a sesleniyorum. Hani çadırlarımızı kaldıracağını, yıkacağını söylüyor ya siz hep ölümlerin arkasından provokasyon yapmaya alıştınız. Sizin acıdığınız, şu an ölen genç kız değil. Annesinin acısına saygı duyuyorum ama şu anda sizin yaptığınız kaos yaratmak, Türkiye'yi karıştırmak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer: Devletimiz size bu fırsatı vermeyecek
Ayşegül Biçer

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 658 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 229'a ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

"DEVLETİMİZ, SİZE BU FIRSATI VERMEYECEK"

Terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda Diyarbakır annelerinin feryadını duyurmak için kendilerine de yer verildiğini aktardı.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti
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Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti

HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini sürdüren Biçer, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Biçer, "Burada öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Orada feryadımızı dış güçlere duyurduğumuzu umuyoruz ki dış güçler olmasa PKK çoktan bitmişti. 2 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz, 40 yıldır PKK virüsü ile mücadele ediyoruz. Pandemi bize PKK kadar zarar vermedi. Buradan da Meral Danış Beştaş'a sesleniyorum ve bizi duymasını istiyorum. Hani çadırlarımızı kaldıracağını, yıkacağını söylüyor ya siz hep ölümlerin arkasından provokasyon yapmaya alıştınız. Sizin acıdığınız, şu an ölen genç kız değil. Annesinin acısına saygı duyuyorum ama şu anda sizin yaptığınız kaos yaratmak, Türkiye'yi karıştırmak. Allah'ın izniyle devletimiz, size bu fırsatı vermeyecek. Biz anneler de buradayız. Gücün yetiyorsa cesaretiniz varsa gelip çadırı yıkarsınız" diye konuştu.

Ayşegül Biçer oğlu dağa kaçırılan annelerin sesi oldu
OYNAT 01:07
Ayşegül Biçer oğlu dağa kaçırılan annelerin sesi oldu
Çocuklarının dağa kaçırılan ve HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, konuya ilişkin basın açıklaması yapan HDP'li yöneticilere tepki gösterdi. Anne Ayşegül Biçer, kendilerinin yönlendirildiği iddialarına ilişkin, 'Sen gel içimdeki yangını gör. Bir candır canımı vermeye hazırım. Ben her gün ölüyorum. Bizim yüreklerimizi yakmak için parti kurmuşlar. Kayyum haklarıdır, kayyum getirilmiş. Yoksa daha çok anaların yüreği yanacak.' diye konuştu.


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