Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Eyüpsultan'da 7 katlı binada yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Eyüpsultan'da 7 katlı binada yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

18:0620/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Eyülsultan
#Yangın
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz kurları 20 Mayıs 2025: Dolar, Sterlin ve Avro ne kadar oldu? Gün sonu verileri açıklandı