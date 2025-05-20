Eyüpsultan'da 7 katlı binada yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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