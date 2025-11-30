Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Fethiye’de telefon dolandırıcıları yakalandı

Fethiye’de telefon dolandırıcıları yakalandı

14:1630/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheli şahıs yakalandı.
Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheli şahıs yakalandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 11 milyonluk vurgun yapan 4 şüpheli şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yöntemi ile vatandaşları yaklaşık 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahsın yakalamasına yönelikçalışmalar sürüyor.



#Fethiye
#Muğla
#dolandırıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri sorgulama ekranı