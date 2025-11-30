Fethiye’de telefon dolandırıcıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yöntemi ile vatandaşları yaklaşık 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahsın yakalamasına yönelikçalışmalar sürüyor.