FETÖ elebaşının yeğeni hakim karşısında: Avukatı reddetti

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yöneticilerinden Selahaddin Gülen'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni de olan sanık Selahaddin Gülen, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİ

Gülen, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatla savunma yapmak istemediğini belirterek, ailesi tarafından bir avukat tutulacağını ve daha sonra savunma yapmak istediğini söyledi.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Cengiz A, 2013'te Aksaray Üniversitesi İktisat bölümünde eğitim gördüğü dönemde Selahaddin Gülen'i tanıdığını, birlikte örgütsel toplantılar yaptıklarını anlattı.

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"OSMAN ADIYLA BİLİYORDUK"

Selahaddin Gülen'i "Osman" adıyla bildiğini ifade eden Cengiz A, "Gülen bölge talebe mesulüydü. Kaldığım ev de dahil olmak üzere birçok örgüt evinden sorumluydu. Bir gün Gülen'in yanındaki şahıs benden GSM hattı istedi. Ben de Aksaray'daki telefon bayisinden hat aldım. Kimin kullandığını bilmiyorum. Daha sonra bu hata ByLock yüklendiğini öğrendim" diye konuştu.

"MAHREM YAPI İÇİNDEYDİ"

Tanık Şuayip A. da Aksaray'da eğitim gördüğü dönemde örgütün "bölge lise mesulü" olduğunu daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına girip öğretmen olarak görev yaptığını, görevde olduğu dönem FETÖ'nün jandarma astsubay mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulunduğunu anlattı.

DURUŞMA KASIMA ERTELENDİ

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Örgüt yöneticileri arasında yer alan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİNDE BULUNDU

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ elebaşının yeğeni de olan Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.

GÜNDEM FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

GÜNDEM FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı