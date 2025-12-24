Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
FETÖ firarisi kadın Muğla'da yakalandı

FETÖ firarisi kadın Muğla'da yakalandı

18:3524/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yakalanan FETÖ firarisi kadın adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yakalanan FETÖ firarisi kadın adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'da FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma düzenlendi. Çalışma sonucunda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yaklaşık 8 yıldır firari olarak aranan E.Ö. isimli şahıs Fethiye ilçesinde yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat, KOM ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıldır firari olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yaklaşık 8 yıldır firari olarak aranan E.Ö. isimli şahıs Fethiye ilçesinde yakalandı.

Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın, kardeşi D.Ö.’ye ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği tespit edildi. Bu nedenle E.Ö. hakkında ayrıca "Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak" suçundan, kardeşi D.Ö. hakkında ise "Suçluyu Kayırmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Yakalanan E.Ö., FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Muğla
#Fethiye
#FETÖ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 27. madde kabul edildi mi? Covid affı infaz indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmeler