FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması' soruşturmasında 9 şüpheli yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün "emniyet mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için Batman merkezli 3 ilde dün operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmış ve halen aktif biri komiser yardımcısı, 6'sı polis memuru ile meslekten ihraç komiser yardımcısı ve polis olmak üzere 9 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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Açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecek" ifadesine yer verildi.

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