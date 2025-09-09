Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

09:139/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı olan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 şüpheli tespit edildi.


Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunan şahısların kullandığı operasyonel hatlar ile 2012-2014 arasında irtibat kurdukları belirlendi.


Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri anlaşılan biri kamuda görevli 4 emniyet "mahrem imamı" ile 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.


Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.


Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.



#FETÖ
#İstanbul
#operasyon
#terör örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE 27.000 - 30.000 TL ARASI PROMOSYON FIRSATI: SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası geldi: Vakıf, Halkbank, Akbank...