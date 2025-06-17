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FETÖ'nün mahrem hizmet yapılanmasına darbe: 10 kişi gözaltında

FETÖ'nün mahrem hizmet yapılanmasına darbe: 10 kişi gözaltında

09:1217/06/2025, الثلاثاء
G: 17/06/2025, الثلاثاء
DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanması için düğmeye bastı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanması için düğmeye bastı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanması için düğmeye bastı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.



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