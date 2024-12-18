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FETÖ'ye 9 ilde 'KISKAÇ-31' operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye 9 ilde 'KISKAÇ-31' operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

08:1018/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Polis ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-31' operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-31' operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.


#FETÖ
#TEM
#Aydın
#İzmir
#Ordu

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