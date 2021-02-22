Gündem Garadaki 13üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi
MALATYA

Gara’daki 13’üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi

Gara’daki 13’üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi

Gara’da şehit edilen 13 vatandaştan kimliği tespit edilemeyen kişinin Irak vatandaşı Jotyar Muhsın Husseın olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
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Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak’ın Gara Bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılarak kimliği belirlenen 12 vatandaşımızın kimlik bilgileri daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde, daha önce kimliği belirlenememiş olan 13’üncü şehidin Irak Vatandaşı Jotyar Muhsın Husseın olduğu tespit edilmiş olup, naaşı Irak’tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir."

Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı
GÜNDEM
Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı

Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
OYNAT 06:29
Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden göstererek anlattı.


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