Genç adam hayat mücadelesi veriyor

İddialara göre, Tütüncü, Ataşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otomobil ile seyir halindeyken Düzgün'e çarptı. 21 Kasım 2024'te yaşanan kazanın ardından bedeninin yarım kaldığını belirten Düzgün, “Hayatım, psikolojim mahvoldu. Yürüyemiyorum” dedi. Düzgün şunları kaydetti: “Düştüğümde, Tütüncü’nün kullandığı araç olay yerindeydi. Halimi görmesine rağmen kaçtı. 9 ameliyat geçirdim. Kalbim durdu. Enfeksiyon nedeniyle bacağının üst kısmı tamamen kazındı. 4-5 ay hastanede yattım. Bir ambulans bile çağırsaydı şikâyetçi olmazdım. Ama kaçtı. Bu, cana kast." Tütüncü'nün kazadan hemen sonra İlçe Başkanı yapılmasına tepki gösteren Düzgün, siyasi güç nedeniyle yeterli ceza verilmediğini öne sürdü. Öte yandan Tütüncü'nün olay yerinden alkol muayenesine girmemek için kaçtığı iddia edildi. Yargılama sürecinde 1 gün bile hapis yatmayan Tütüncü, 150 bin TL para cezasına çarptırıldı.