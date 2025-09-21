Yeni Şafak
Genel Merkez baskısı adaylıktan çekti

04:0021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Ekincan Aksoy
Ekincan Aksoy

İzmir’de dün gerçekleştirilen CHP Karabağlar İlçe Kongresi’ne gölge düştü. Kongre öncesi ilçe başkanlığı için mevcut İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy’un yarışacağı belirtilirken, sabah ilginç bir gelişme yaşandı.

Aksoy, Genel Merkez’in baskısıyla adaylıktan çekildi. Yaşananlara tepki gösteren 9 CHP’li belediye meclis üyesi de partiden istifa etti. Meclis üyeleri Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu'nun, Karabağlar İlçe Başkanlığı seçiminde demokrasiyi katletmek pahasına adaylara baskı kurulduğuna dikkat çektiği ortak açıklamada “Aday geri çektirilerek örgütün en temel hakkı olan seçim hakkı üyelerin elinden alınmıştır. Biz Karabağlarlı 9 belediye meclis üyesi, partimizden; ilçe kongresine Genel Merkez tarafından yapılan bu antidemokratik müdahale sonucunda, içimiz kan ağlaya ağlaya istifa ediyoruz. Bu diktatör anlayışa karşı susmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz” denildi. İstifaların ardından Karabağlar Belediye Meclisi’nde dengeler değişti. CHP, meclis çoğunluğunu kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin İzmir’de yaşananlara tepki gösterdi. İstanbul’da da benzer antidemokratik uygulamalar yaşandığını vurgulayan Tekin, “Genel Merkez’in bu durumu düzeltmesi gerekiyor” dedi.



