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Genelkurmay Başkanı Gürak Özbek mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak Özbek mevkidaşı ile görüştü

12:3216/05/2025, Cuma
DHA
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Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin İminov Ankara'da
Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin İminov Ankara'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin İminov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin İminov'u Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı.



Orgeneral Gürak, konuk Genelkurmay Başkanını kapıda karşıladı. Tümgeneral Zaynobiddin İminov'un tören kıtasını selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı.


Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Gürak ve İminov, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.




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