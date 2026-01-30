Yeni Şafak
Giresun'da motosikletle kamyonet çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti

21:5930/01/2026, Cuma
AA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

İmdat T'nin (48) kullandığı motosiklet, ilçenin Ağalar köprüsü mevkisinde H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, İmdat T. ile motosikletteki Engin T'nin (57) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


