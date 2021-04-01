Gündem Göreve 2 ay önce başlayan şehidin bayrağa sarılı naaşı memleketine uğurlandı
SİVAS

Göreve 2 ay önce başlayan şehidin bayrağa sarılı naaşı memleketine uğurlandı

Göreve 2 ay önce başlayan şehidin bayrağa sarılı naaşı memleketine uğurlandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik’in cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından al bayrağa sarılı tabutla memleketine uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Göreve 2 ay önce başlayan şehidin bayrağa sarılı naaşı memleketine uğurlandı
Şehidin cenazesi otopsi işleminin ardından memleketine uğurlandı.

Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik idaresindeki 35 DR 310 plakalı KİA marka araç, Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda ters döndü. Kaza sonrası Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevik’in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsi işleminin ardından Türk bayrağına sarılı tabutla memleketi Karaman’a dualarla uğurlandı. Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik’in Tunceli’den İzmir’e eğitim için kendi aracıyla gittiği öğrenildi.

Şehit Astsubay Çevik’in 2020 yılı Ağustos ayında Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduğu ve ardından Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 6 ay eğitim aldığı öğrenildi. Astsubay Çevik’in yaklaşık 2 ay önce komando eğitimini tamamlayarak Tunceli’de göreve başladığı öğrenildi.

Şehit Astsubay Çavuş Cihat Çevik
Şehit Astsubay Çavuş Cihat Çevik

Bir Selim gider bin Selim geliriz: Şehit savcı Kiraz anıldı
GÜNDEM
Bir Selim gider bin Selim geliriz: Şehit savcı Kiraz anıldı

Şehit oğullarının intikamı alındı: İçimize su serpildi kökleri kurusun!
GÜNDEM
Şehit oğullarının intikamı alındı: İçimize su serpildi kökleri kurusun!
Abone Ol Google News
Gramını 3 dolara satmadı

Gramını 3 dolara satmadı

'Gök taşı' diye 5 yıl sakladı, bakın ne çıktı.
Boğazda facianın eşiğinden dönüldü

Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü

Arızalanan gemi yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu.
Bingölde kaçak elektriğe karşı direklere 3 bin sayaç

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan rakamları açıkladı.

Koku kaybıyla ilgili<br>şaşırtan araştırma

Koku kaybıyla ilgili
şaşırtan araştırma

Erkek 'yanık lastik' kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor.
Son hali paylaşıldı

Son hali paylaşıldı

İşte Türkiye'nin en yüksek barajı.
Seferler durdu duraklar doldu

Seferler durdu duraklar doldu

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda yangın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.