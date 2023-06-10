Hac öncesi Kabe'nin örtüsü üç metre yukarı kaldırıldı

Hac bir yolculuktur. Kalplere yolculuktur. Geleceğe, ahirete yolculuktur. Geçmişe, peygamberlere yolculuktur. Rabbimiz’e yolculuktur. Kardeşlere, Kâbe’ye, Arafat’a, Mina’ya ve Hira’ya yolculuktur. Hacca gitmek ömürde bir defa farzdır. Yani hac ömürlük bir ibadettir. Peki Hac çeşitleri nelerdir? Umre nasıl yapılır? İhram namazı nasıl kılınır? İşte hac hakkında merak ettikleriniz.