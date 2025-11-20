Hafriyatçıyı Sistem'e o sokmuş

Rüşvet ağının ahtapot gibi sardığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) haraç çetesiyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım ile iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadelerde, haraç çetesinin A takımında yer alan Murat Gülibrahimoğlu hakkında çarpıcı bilgiler yer alıyor.





KOMİSYONUNU İSTEDİ

Yalçınkaya 4 Ağustos’ta verdiği ifadede, “Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi, can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir muhalefet partisinde üst düzey siyaset yapan bir siyasetçidir. Gülibrahimoğlu ve bu siyasetçi, Beylikdüzü’nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant’ta Hakan Karanis ile görüşüyorlar. Söz konusu siyasetçi bu yemekte Gülibrahimoğlu’nu Hakan Karanis ile tanıştırıp ‘İBB’nin döküm-hafriyat izinlerini bakanlıktan Murat çözecek. Siz de bunun karşılığında İBB’nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat’a vereceksiniz’ diyor. Murat bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra döküm-hafriyat işleri Murat’a veriliyor. Bunun üzerine söz konusu siyasetçi Murat'ın yanına gelip komisyonunu istiyor, ancak Murat bu siyasetçiye ‘Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem’ diyor. Bu siyasetçi önemli bir kişi olduğundan şimdiye kadar bu olayı söylemek istemedim. Bu olayın da kamuya açıklanmasını istemiyorum. Açıklanması halinde ailemin ve şahsımın maddi ve manevi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum” dedi.





O SİYASETÇİ GETİRDİ

Yıldırım ise 15 Ekim’de verdiği ifadede, “2021 yılında Hakan Karanis beni Beylikdüzü’nde bulunan Defne Restaurant’a davet etti. Burada Hakan ile birlikte yemek yediğimiz esnada misafirlerinin geleceğini söyleyerek başka masaya geçti. Görüşme bittikten sonra Hakan, bana bir siyasetçinin Murat Gülibrahimoğlu isminde biriyle birlikte geldiğini ve bunlarla döküm-hafriyat işlerini görüştüklerini söyledi. Bu görüşmeden sonra İBB’nin döküm ve hafriyat işleri Gülibrahimoğlu’na verildi. Buradaki işleri İBB adına belirli bir süre Hakan Karanis takip ettikten sonra Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü’ye devretti. Karanis’in Defne Restaurant’ta görüşme yaptığı Gülibrahimoğlu ve o siyasetçiyi daha önceden görmemiştim. İlk defa burada gördüm. Siyasetçinin ismini, ailemin ve şahsımın can güvenliği sebebiyle ifadede açıkça söylemek istemiyorum. Defne Restaurant’ta gördüğüm siyasetçi şu an bir partinin genel başkanıdır” şeklinde beyanda bulundu.





İMAMOĞLU İLE TANIŞTIRDI

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Yıldırım ve Yalçınkaya’nın ismini açıklamadıkları siyasetçinin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi. İstanbul’daki döküm-hafriyat rantının dağıtıldığı kritik görüşmede yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı İmamoğlu ile Gülibrahimoğlu’nu tanıştıran ismin, dönemin İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu olduğu öne sürüldü. İmamoğlu’nun yakın çevresiyle doğrudan ilişki kuran Dervişoğlu, bahsi geçen bu toplantıya da özellikle dahil edildi.





Rüşvet parasını yurt dışına çıkaran isim

İBB’nin hafriyat döküm işinde tekel olan Murat Gülibrahimoğlu, batık bir iş insanıyken 2022’den sonra hızla zenginleşti. İBB’deki haraç çetesinin topladığı paranın havuzlarından birisi oldu. Gülibrahimoğlu tekelindeki hafriyat işleriyle İBB’nin her ay 1,5 milyar lira zarara uğratıldığı belirtilirken, tanık ifadelerine göre, parayı yurt dışına çıkarma görevi de ona verildi. 2022-2025 yılları arasında rüşvet parasını kendi özel jetiyle yurt dışına çıkartan Gülibrahimoğlu, Emrah Bağdatlı ve İbrahim Bülbüllü ile birlikte davanın 3 firarisinden biri. İBB’ye operasyon yapılacağı önceden öğrenilince yurt dışına kaçtı.



