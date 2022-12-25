Halit İlhan Hakk’a yürüdü: İlim Yayma Vakfı'nın kurucularındandı

İlim Yayma Vakfı kurucularından Halit İlhan hayatını kaybetti. İlhan’ın vefat haberini İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından “‘Abi omuza binmez, abi diyeni omzunda taşır’ sözünün amili, tanıdığı, tanımadığı, nice gencin hamisi, cemiyet hizmetlerindeki öncülüğü, disiplini, vefası ve kendisine mahsus dervişliği ile temeyyüz eden Halit İlhan abi de göçtü bu dünyadan. Menzili mübarek, makamı âlî olsun” mesajıyla duyurdu. İlhan’ın naaşı, dün ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Sultan Haziresi’ne defnedildi. İlhan’ın cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, dost ve arkadaşları katıldı.

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Bilal Erdoğan, merhum İlhan hakkında “İlim Yayma Vakfı’nda çok uzun yıllar hizmet etmiş bir büyüğümüz. Hayırla yad ediyoruz” diye konuştu.