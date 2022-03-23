Halk TV'den kovulan Özlem Gürses'ten yönetime tepkili

Halk TV, geçtiğimiz günlerde Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. Kanaldan yapılan açıklamada, ayrılık nedeninin iki ismin de kişisel YouTube kanallarını kapatmaması olarak gösterildi. Çapa ise bu açıklamanın doğru olmadığını belirterek, "Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Bu da olabilir. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz'. İşte ipin koptuğu nokta bu." açıklamasında bulunmuştu.

'Bu yanlış bir uygulama'

Özlem Gürses, YouTube kanalında Halk TV'ye tepki gösterdi. "Halk TV'de çalışmayı gerçekten çok seviyordum." diyen Gürses, Youtube kanalı konusunda kanal yönetimi ile uzlaşamadığını belirterek işten kovulmasını, "Bu yanlış bir uygulama" sözleri ile değerlendirdi.

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Gürses, Faruk Bildirici'nin kendisi hakkındaki eleştirilerini de, "Bana yönelik bir itibar suikasti yapılıyor." sözleri ile yorumladı.

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