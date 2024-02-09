|
Gündem

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk doğum: Bebeğe 'Fuat' adı verildi

6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 Şubat'ta hizmete açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeğe "Fuat" ismi verildi.

09:51 - 9/02/2024 Cuma
AA
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Fuat" adı verildi.
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Fuat" adı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen 550 yataklı hastanede Meryem ve Ahmet Göçmen çiftinin oğlu dünyaya geldi.

Çift, 2 kilo 750 gram doğan çocuklarına "Fuat" ismini verdi.



Baba Ahmet Göçmen, ikinci çocuğunu kucağına almanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.Göçmen, hastanedeki sağlık çalışanlarının kendileriyle çok yakın ilgilendiğini belirterek, hastanede hizmet veren herkese teşekkür etti.


Anne Meryem Göçmen ise sağlıklı bir şekilde bebeğinin dünyaya gelmesinden dolayı sevincinin tarif edilemez olduğunu kaydetti.


Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıktı Sönmez'de hastane odasında ziyaret ettiği Göçmen ailesine hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediyeler verdi.

Sönmez, hastanede ilk doğumun gerçekleşmesinden ötürü mutluluklarını dile getirdi.


#Hatay
#Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Bebek
#Doğum
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı