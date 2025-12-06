Yeni Şafak
Hatay'da 77 yaşındaki adamın işlediği cinayetin her detayı kan donduruyor: Karısını öldürüp banyodaki çukura gömmüş

07:576/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
IHA
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay’da baltayla öldürdüğü 61 yaşındaki eşini evinin banyosuna kazdığı çukura gömen 77 yaşındaki şahıs, suçunu itiraf ederek gözaltına alındı.

Olay; Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S. isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürdü. Kadından haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Eve giden ve şahsa kadını soran jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yaşlı adam eşini öldürdüğünü ve banyoya açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Eşini öldüren Bekir S. gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.


Öte yandan şahsın öldürdüğü Meliha S. ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi.




