Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Her otizmliye bir danışman olsun

Her otizmliye bir danışman olsun

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0027/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Engellilerin sorunlarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, son yıllarda giderek artan ve tehlikeli boyutlara ulaşan otizm vakalarına dikkat çekti.

Komisyonda bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, her yıl 10 bin çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyması sebebiyle sisteme dâhil olduğunu belirterek, son 5 yıl içerisinde otizm tanısı alan öğrencilerin sayısının 93 bin 447 olduğu söyledi.

3 AYDA BİR ZİYARET EDECEKLER

Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sedef Erken de Türkiye’de otizmli sayısının 1 milyona yakın olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, “Türkiye’de bizim bilmediğimiz, hiç rapor almamış, raporları zihinsel engelli görünen belli bir yaş ve üstü çok sayıda otistik var” diye konuştu. Erken, otizm ile ilgili bir veri tabanı oluşturulması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu: Asistanlı yaşam sistemi kurulmalı. Aynı aile hekimi gibi her engelli bireyi olan ailenin bağlı bulunduğu bir sosyal çalışmacısı olmalı. Sosyal çalışmacı bu kişileri gerektiğinde 3 ayda bir, gerektiğinde senede bir onların sorunlarının ve çözümlerinin ağırlığına, hafifliğine ya da ihtiyaçlarına göre planlayabilmeli.



#Otizmli
#Sağlık
#Toplum
#Engelli Birey
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İşte canlı yayın bilgileri