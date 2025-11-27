Her otizmliye bir danışman olsun

Engellilerin sorunlarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, son yıllarda giderek artan ve tehlikeli boyutlara ulaşan otizm vakalarına dikkat çekti.
Komisyonda bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, her yıl 10 bin çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyması sebebiyle sisteme dâhil olduğunu belirterek, son 5 yıl içerisinde otizm tanısı alan öğrencilerin sayısının 93 bin 447 olduğu söyledi.
3 AYDA BİR ZİYARET EDECEKLER
Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sedef Erken de Türkiye’de otizmli sayısının 1 milyona yakın olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, “Türkiye’de bizim bilmediğimiz, hiç rapor almamış, raporları zihinsel engelli görünen belli bir yaş ve üstü çok sayıda otistik var” diye konuştu. Erken, otizm ile ilgili bir veri tabanı oluşturulması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu: Asistanlı yaşam sistemi kurulmalı. Aynı aile hekimi gibi her engelli bireyi olan ailenin bağlı bulunduğu bir sosyal çalışmacısı olmalı. Sosyal çalışmacı bu kişileri gerektiğinde 3 ayda bir, gerektiğinde senede bir onların sorunlarının ve çözümlerinin ağırlığına, hafifliğine ya da ihtiyaçlarına göre planlayabilmeli.