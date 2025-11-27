Her otizmliye bir danışman olsun

Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sedef Erken de Türkiye’de otizmli sayısının 1 milyona yakın olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, “Türkiye’de bizim bilmediğimiz, hiç rapor almamış, raporları zihinsel engelli görünen belli bir yaş ve üstü çok sayıda otistik var” diye konuştu. Erken, otizm ile ilgili bir veri tabanı oluşturulması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu: Asistanlı yaşam sistemi kurulmalı. Aynı aile hekimi gibi her engelli bireyi olan ailenin bağlı bulunduğu bir sosyal çalışmacısı olmalı. Sosyal çalışmacı bu kişileri gerektiğinde 3 ayda bir, gerektiğinde senede bir onların sorunlarının ve çözümlerinin ağırlığına, hafifliğine ya da ihtiyaçlarına göre planlayabilmeli.