Hiç kimse yargıyı tehdit edemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz” dedi.

Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’na katılan Erdoğan, adalet sisteminin tüm unsurlarıyla güçlü, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesinin, milletin her bir ferdini yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. “Adalet hizmetlerinin etkinliği kadar adaletin gecikmeksizin, vaktinde tecelli etmesinin de önemini her fırsatta vurguluyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan “Şunun bilinmesini isterim; Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması, bizim için her türlü mülahazanın üzerindedir” diye konuştu.

İMTİYAZLI ÇEVRELER HAZMEDEMİYOR!

Yargının bağımsızlığı ilkesine “tarafsızlığı” ilkesini de ekleyerek, hakim ve savcıların görevlerini layıkıyla yerine getirebilmelerinin önünü açtıklarını söyleyen Erdoğan, “Eski Türkiye’nin imtiyazlı çevreleri bunu halen hazmetmekte zorlansa da, üstünlerin hukukunun egemen olduğu vesayetçi yapıdan hukukun üstünlüğünü referans alan adil bir yargı sistemine geçiş sağlanmıştır” ifadesini kullandı.

O GÜNLER GERİDE KALDI

“Siyasi ve ideolojik kimlikleri ile ekonomik statüleri sebebiyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kaldı” ifadesini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Darbecileri alkışlayan yargı yerine darbecilerden millet adına hesap soran, mağdurların hak ve hukukunu savunan yargı pratiğinin yerleşmesini, Türk demokrasisi adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Türk yargısının bu vasfını, inşallah gelecekte daha da güçlendireceğiz.”

KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL

“Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın, hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler, şu gerçeği er ya da geç kabullenecekler, hiç kimse hukukun üstünde değildir, layüsel değildir, imtiyazlı değildir. Suç işleyenler, suçta kibirlenenler, hukuka kastedenler, kim olursa olsun, yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır.”

YARGI MENSUPLARINI TEHDİT EDEMEZLER

“Dolayısıyla kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını hain terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak, hakim ve savcılarımız ile ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz.”

BUNA İZİN VERMEYİZ

“Daha önce de ifade ettim, yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız. Hatta mahkeme kararlarını, gerekli nezaketi göstererek, eleştirebilirsiniz. Ama, bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız, çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına, hem de çok yakışıksız, çok pervasız biçimde tehdit savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, hedef haline getirilen yargımız da izin vermez. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili herkesten sorumlu, sakin ve siyaseten dürüst bir tutum beklediğimizi bugün tekrar vurgulamak istiyorum.”

Hukukta kapsamlı reform

45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı 4’üncü Strateji Belgesiyle, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, yapılacak düzenlemeleri özetle şöyle anlattı:





SİVİL ANAYASAYA HIZ VERİLECEK

Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Makul sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz.

İhtiyaç duyulan yerlerde yeni adliyeler kuracak, mahkeme sayılarını artıracak ve tek hâkimle çalışan bazı mahkemelerin heyet halinde çalışmalarını temin edeceğiz.

TEMYİZ İÇİN 6 AY

Temyiz incelemelerinin 6 ay içerisinde sonuçlandırılmasını hedefliyoruz.

İstinaf incelemelerinin de 6 ay içinde neticelendirilmesine yönelik düzenlemeler yapacağız.

Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.

DURUŞMA EN FAZLA 2 AY ERTELENECEK

Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için Avukatlık Kanunu’nu güncellemeyi hedefliyoruz.

Yargılamaların daha kısa sürede tamamlanması için ilk derece ceza ve hukuk yargılamalarında hedef süreler kısaltılacak.

Yeni düzenlemelerle duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız

NOTER YARDIMCILIĞI GELİYOR

Noterliklerin görev tanımlarını, yargının iş yükünü azaltacak şekilde tekrar düzenleyeceğiz.  Noterlik Kanunu’nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak Noter Yardımcılığını sisteme kazandıracağız.

Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak için fakültelerimize girişte aranan başarı sıralamasını aşamalı bir şekilde yükselteceğiz.

Hukuk fakültelerinin müfredatında iyileştirmeler yapacağız.

NAFAKA USULÜNDE DÜZENLEME

Lekelenmeme hakkı kapsamında, adli sicil sistemini yeniden yapılandıracağız.

Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulünden çocukların menfaatlerini gözeten boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş bir yelpazede yeni reformlar yapmayı planlıyoruz.

AİLE İÇİ ŞİDDETE ÖZEL SAVCI

Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracak, buralarda görev alacak Cumhuriyet savcılarının da uzmanlaşmalarını sağlayacağız.

Bilhassa doğal afetlerden sonra yargı faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için doğal afet ve acil durum merkezleri kuracağız.

Halihazırda 6’ncı ve 7’nci sınıflarda seçmeli olarak okutulan hukuk ve adalet derslerini liselere de teşmil edeceğiz.

Araçtan inenin ehliyetine el konulacak

Trafikte işlenen suçların yanı sıra, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacaklarını belirten Erdoğan, “Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil, müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi, kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz” dedi.







