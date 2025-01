Hiç kimse yargıyı tehdit edemez

Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’na katılan Erdoğan, adalet sisteminin tüm unsurlarıyla güçlü, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesinin, milletin her bir ferdini yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. “Adalet hizmetlerinin etkinliği kadar adaletin gecikmeksizin, vaktinde tecelli etmesinin de önemini her fırsatta vurguluyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan “Şunun bilinmesini isterim; Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması, bizim için her türlü mülahazanın üzerindedir” diye konuştu.