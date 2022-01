İBB Başkanı İmamoğlu: Kar yağışının güzel taraflarını da görelim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına yönelik açıklamalarda bulundu. AKOM'dan son gelişmeleri aktarmak üzere konuşan Ekrem İmamoğlu, karın güzel ve bereketli yanına bakılması gerektiğini söyledi.

Tüm emekçilere çalışmalarından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, Vali ile de devamlı iletişimde olduğunu belirterek teşekkürlerini dile getirdi.

OYNAT 00:59 Ekrem İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.



"MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Vatandaşlardan da özür dileyen İmamoğlu, "E5, D-100 kime aittir bellidir. Ama böyle bir afet ortamında birbirimizi yaralayan söylemleri duymuyor, görmüyoruz bile. Şu an bu masada birçok kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi var. Her emekçinin emeğine, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Bu anlamda da sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Her an telefonun karşı ucunda oldular.





OYNAT 00:51 Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. Bir vatandaş da İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı. İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemediğini belirten mağdur vatandaş, 'Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz' dedi.





Mağdur olan vatandaşlarımızın varolduğunu bilerek onlardan da özür dileyerek, sorunu azalttığımızı belirtiyorum. Bu akşam yine kar yağışı olduğunu bilelim. Dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Yarına da dikkat etmeliyiz. İşi olan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını tercih etsinler." açıklamasında bulundu.

"KAR YAĞIŞI HER ŞEYE RAĞMEN BEREKET"

İmamoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede karın önemine vurgu yaparak, "Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim. Zira iklim değişikliğiyle mücadelede karın ne kadar etkili olduğunu bildiğimiz, özellikle Trakya coğrafyasında, İstanbul coğrafyasında yer altı sularının ne kadar çekildiğini ve tarımda ne kadar büyük bir problem yarattığını bildiğimiz bu dönemde, bu kar yağışı her şeye rağmen bir bereket." ifadelerini kullandı.