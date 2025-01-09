İBB’de Darulaceze sakinlerine büyük şok: Yüzde 300 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü yaşlı ve bakım evi ücretlerine yüzde 300 zam yaptı. Kısmen bakım desteği gereken sakinin aylık ücreti 6 bin liradan, 17 bin 700 liraya, özbakımını göremeyecek derecede fiziksel engeli veya demansı olan sakinin aylık ücreti 9 bin liradan 26 bin 550 liraya yükseldi. İşte İBB'nin yeni zamlarla uygulamaya aldığı ücret tarifesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü yaşlı ve bakım evi ücretlerine yüzde 300 zam yaptı.
İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü 2025 ücret tarifesi
Özbakımını yapabilen sakinin aylık ücreti: 10.000 TL
Kısmen bakım desteği gereken sakinin aylık ücreti:17.700 TL
Özbakımını göremeyecek derecede fiziksel engeli veya demansı olan sakinin aylık ücreti: 26.550 TL
Özel bakım gereken sakinin aylık ücreti: 32.450 TL
Apart dairede konaklayan kişinin aylık ücreti: 11.210TL
Suit özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL
Double özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL
Balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 23.600 TL
Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 21.535 TL
Balkonlu odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL
Balkonsuz odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL
Bahçe katı balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.780 TL
Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.475 TL
Balkonlu iki kişilik odada bir kişinin ücreti: 15.045 TL