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Gündem İçişleri Bakanı Soylu duyurdu İzmirde Alabaylar Çetesi çöketildi
İZMİR

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çöketildi

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çöketildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."


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