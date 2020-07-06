İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İzmir'de 'Alabaylar Çetesi' çöketildi

Ekonomi

Pandemi döneminde maske ve koruyucu giysi ihracatında yüzde 986’lık rekor artış

Koronavirüs salgını sürecinde en çok ihtiyaç duyulan maske ve koruyucu giysi alanında Türkiye'de üretim yapan Türk hazır giyim endüstrisi 2020’nin ilk yarısında 573 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İHKİB Başkanı Gültepe, sektörün salgınla mücadele eden ülkelerin de imdadına yetiştiğini belirterek, "İlk 6 ayda 144,7 milyon doları tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon doları da koruyucu giysi olmak üzere 573,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986'lık rekor artış elde ettik" dedi.