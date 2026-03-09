İçişleri Bakanlığı: Van ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.
Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gündem / Van
09 Mart, Pazartesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 198 kg esrar, 112 kg metamfetamin, 10 kg eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 15 şüpheli zehir taciri yakalandı.
#Van
#Hakkari
#Metamfetamin
#Eroin