İçişleri Bakanlığı: Van ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 198 kg esrar, 112 kg metamfetamin, 10 kg eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 15 şüpheli zehir taciri yakalandı.