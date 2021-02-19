Gündem İçişleri Bakanlığından 56 saatlik kısıtlama öncesi bilgilendirme
ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan 56 saatlik kısıtlama öncesi bilgilendirme

İçişleri Bakanlığı, 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında kısıtlama nedeniyle bugün market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin saat 20.00'ye kadar hafta sonu ise 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacağını hatırlattı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'te sonlanacak.

"Gerekli tüm tedbirler alındı"

Daha önce çıkarılan genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Hafta sonu 10.00-17.00 arasında açık olan yerler

Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00- 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Cumartesi ve pazar günleri 10.00- 24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

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Fırınlar ve online siparişler devam edecek

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00- 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayiine yürüyerek gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutularak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe ile hep birlikte başaracağız.

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