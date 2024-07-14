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İçme suyu hattı çalışmasında feci olay: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'da içme suyu isale hattı kazı çalışmalarında göçük meydana geldi. Yapılan çalışmalar neticesinde toprak altında kalan dört işçiden biri kurtarılırken, biri hayatını kaybetti.

18:21 - 14/07/2024 Pazar
AA
Nazilli ilçesinde içme suyu hattındaki çalışmada göçük meydana geldi.
Nazilli ilçesinde içme suyu hattındaki çalışmada göçük meydana geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kurtarıldı, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

Bir işçi hayatını kaybetti

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan dört işçiden biri kurtarıldı, biri öldü.

Toprak altında kalan işçiler için çalışmalar sürüyor

Diğer işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. 1 vefat var, 1 kişi kurtarıldı. 2 kişi de göçük altında. Kurtarma çalışması devam ediyor. Sulama kanalındaki boruya denk geliyor. Boru patlayınca göçük oluyor. Bölgeye ekipler sevk edildi." dedi.



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