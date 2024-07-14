İçme suyu hattı çalışmasında feci olay: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kurtarıldı, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Toprak altında kalan dört işçiden biri kurtarıldı, biri öldü.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. 1 vefat var, 1 kişi kurtarıldı. 2 kişi de göçük altında. Kurtarma çalışması devam ediyor. Sulama kanalındaki boruya denk geliyor. Boru patlayınca göçük oluyor. Bölgeye ekipler sevk edildi." dedi.