İçme suyu hattı çalışmasında feci olay: Üç kişi hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da depo inşaatı sırasında yağmur suyu hatları döşenirken göçük meydana geldi. Alanda çalışan 3 işçi toprak altında kaldı. Bir işçi, arkadaşlarını yardımıyla kurtulurken 2 işçiyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.