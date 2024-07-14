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İçme suyu hattı çalışmasında feci olay: Üç kişi hayatını kaybetti

Aydın'da içme suyu isale hattı kazı çalışmalarında göçük meydana geldi. Yapılan çalışmalar neticesinde toprak altında kalan dört işçiden biri kurtarılırken, üçü hayatını kaybetti.

18:21 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 20:17 - 14/07/2024 Pazar
AA
Nazilli ilçesinde içme suyu hattındaki çalışmada göçük meydana geldi.
Nazilli ilçesinde içme suyu hattındaki çalışmada göçük meydana geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

Bir işçi hayatını kaybetti

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan dört işçiden biri kurtarıldı, üçü hayatını kaybetti.

Kimlikleri belli oldu

Yaşanan olayda toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçilerin Şeyhmus Yapıştıran, Celal Yıldırım ve Ramazan Okul, yaralının ise H.D. isimli işçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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#Nazilli
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