İki buçuk yaşındaki Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü

Komşularından Ergün D., baba hakkında daha önce şikayette bulunduklarını belirterek, \"Sosyal Hizmetler görevlilerine şikayet edildi, emniyete şikayet edildi ancak hiçbir müdahale yapılmadı. Dedesi evde, öldüren kişinin kardeşi evde. Aynı evde iki odada yaşıyorlar, hiç mi duymadınız? Bu kadar mı vicdansızsınız ?\" ifadelerini kullandı. <br>Onur G.'nin komuşlarından Şevket B. ise \"Mahalleli olarak biz gittik uyardık, gerekeni de yaptık\" diye konuştu.