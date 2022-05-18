Gündem İki buçuk yaşındaki Kadiri döverek öldürdüğü öne sürülen baba Duvardan düştü
ANKARA

İki buçuk yaşındaki Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü

Ankara'da, oğlu Kadir G.'yi (2,5) döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Onur G. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onur G., polise verdiği ifadede, "Çocuğumu öldürmedim, duvardan düştü" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İki buçuk yaşındaki Kadiri döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü
Babası tarafından döverek öldürüldüğü iddia edilen 2.5 yaşındaki Kadir.

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıkan ve eşinden 6 ay önce boşanan Onur G., iddiaya göre, tutukluyken dünyaya gelen oğlu Kadir'i dövdü. Onur G., sabah olduğunda Kadir'i fenalaştığı ve balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü.

Onur G.'nin hastanede bırakıp ayrıldığı Kadir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunmasıyla polis, Onur G.'yi gözaltına aldı. Mahalleli ise Onur G.'ye, polis tarafından evden çıkarılırken linç girişiminde bulundu.

Ankara'da kan donduran olay: 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı
FOTOĞRAF 13
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Olay, dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi 2 Sokak'ta meydana geldi.
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Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve eşinin evi terk ettiği öne sürülen Onur G., iddiaya göre önceki akşam oğlu Kadir G.'yi dövdü.
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Onur G., sabah saatlerinde fenalaştığını fark ettiği oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğü iddiası ile hastaneye götürdü.
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Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı.
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Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
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Mahalle sakinlerinden Ali Ekber Elekçi, Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, girmeden önce karısının hamile olduğunu belirterek, \"Cezaevinden çıkınca çocuk 3 yaşına geldi. Onur G. çocuğu benimseyemedi karısı da evden kaçtı. Onur G. de çocuğu benimseyemediği için karısının hırsını çocuktan çıkarmaya başladı. Çocuğun kemerle boğazını sıkıyor, dövüyor. Sabah erken saatte çocuğu alıyor balkondan düştü diyerek hastaneye götürüyor\" iddiasında bulundu.
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Komşularından Ergün D., baba hakkında daha önce şikayette bulunduklarını belirterek, \"Sosyal Hizmetler görevlilerine şikayet edildi, emniyete şikayet edildi ancak hiçbir müdahale yapılmadı. Dedesi evde, öldüren kişinin kardeşi evde. Aynı evde iki odada yaşıyorlar, hiç mi duymadınız? Bu kadar mı vicdansızsınız ?\" ifadelerini kullandı. <br>Onur G.'nin komuşlarından Şevket B. ise \"Mahalleli olarak biz gittik uyardık, gerekeni de yaptık\" diye konuştu.
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2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı
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Ankara'da kan donduran olay: 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekle suçlanan baba gözaltına alındı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen Onur G., gözaltına alındı. Vicdansız baba polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.


  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., polise verdiği ifadede, "Ben çocuğumu öldürmedim. Evin balkon gibi olan bölümündeki duvardan düştü. Fenalaşınca da hastaneye götürüp, bıraktım sonra da eve döndüm" dedi.

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