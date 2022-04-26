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Gündem İletişim Başkanı Altun Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditkar söylemlerine tepki geldi. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği söylemlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Altun, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin” ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
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CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
OYNAT 00:33
CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun' ifadelerini kullandı.


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