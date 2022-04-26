İletişim Başkanı Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği söylemlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Altun, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.
Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz.
Bu, milletin hür iradesine hakarettir.
Bu, suçtur.
Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık.
Demokrasiyi içselleştirin.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.