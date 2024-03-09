İmamoğlu'nun 'ömür boyu ödeyemez' dediği köftenin parasını vatandaş iade etti

İmamoğlu'nun 'Erdoğan'a bana borcu var' çıkışı sonrası vatandaşlar, bahse konu köftenin ücretini CHP'nin kurumsal hesabına yatırdı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu,
"Ben 23-24 yaşındayken lokantamıza geldi, köfte yedi. Parasını da almadım. Ömür boyu da o borcu ödeyemeyecek"
diye konuştu.
Bu açıklama sonrası Emrah Cebiroğlu isimli vatandaş, 'İmamoğlu'nun Erdoğan'a ısmarladığı' köftenin parasını iade etti.
"Sayın Cumhurbaşkanım köfte borcunuz CHP'ye ödenmiştir"
"Sayın Cumhurbaşkanım köfte borcunuz CHP'ye ödenmiştir"
"Sayın Cumhurbaşkanım köfte borcunuz CHP'ye ödenmiştir."
diyen Cebiroğlu,
"Kendileri eş başkanları olan Ekrem İmamoğlu'na iletir. Sizden ricam bilmediğiniz yerden ikram edileni yemeyin sonra ağzı olan konuşuyor."
ifadelerini kullandı.
500 liralık ödemesinin dekontunu da paylaşan vatandaş, "Üstünü bahşiş olarak bıraktım" dedi.
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2 saat önce