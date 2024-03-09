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İmamoğlu'nun 'ömür boyu ödeyemez' dediği köftenin parasını vatandaş iade etti

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesinden bahsederken, "Ben 23-24 yaşındayken lokantamıza geldi, köfte yedi. Parasını almadım. Ömür boyu da o borcu ödeyemeyecek" dedi. Bu açıklama sonrası Emrah Cebiroğlu isimli vatandaş, 'İmamoğlu'nun Erdoğan'a ısmarladığı' köftenin parasını iade etti. "Sayın Cumhurbaşkanım köfte borcunuz CHP'ye ödenmiştir." diyen Cebiroğlu, "Kendileri eş başkanları olan Ekrem İmamoğlu'na iletir. Sizden ricam bilmediğiniz yerden ikram edileni yemeyin sonra ağzı olan konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:50 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:10 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İmamoğlu'nun 'Erdoğan'a bana borcu var' çıkışı sonrası vatandaşlar, bahse konu köftenin ücretini CHP'nin kurumsal hesabına yatırdı.
İmamoğlu'nun 'Erdoğan'a bana borcu var' çıkışı sonrası vatandaşlar, bahse konu köftenin ücretini CHP'nin kurumsal hesabına yatırdı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu,
"Ben 23-24 yaşındayken lokantamıza geldi, köfte yedi. Parasını da almadım. Ömür boyu da o borcu ödeyemeyecek"
diye konuştu.

Bu açıklama sonrası Emrah Cebiroğlu isimli vatandaş, 'İmamoğlu'nun Erdoğan'a ısmarladığı' köftenin parasını iade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanım köfte borcunuz CHP'ye ödenmiştir"

"Sayın Cumhurbaşkanım köfte borcunuz CHP'ye ödenmiştir."
diyen Cebiroğlu,
"Kendileri eş başkanları olan Ekrem İmamoğlu'na iletir. Sizden ricam bilmediğiniz yerden ikram edileni yemeyin sonra ağzı olan konuşuyor."
ifadelerini kullandı.

500 liralık ödemesinin dekontunu da paylaşan vatandaş, "Üstünü bahşiş olarak bıraktım" dedi.


CHP’de ‘DEM giremez’ krizi büyüyor: İmamoğlu Afyon adayı Burcu Köksal’ın istifasını istedi
CHP’de ‘DEM giremez’ krizi büyüyor: İmamoğlu Afyon adayı Burcu Köksal’ın istifasını istedi

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Ancak CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu. Krize son olarak İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözleri damgasını vurdu. İmamoğlu, "'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" diyerek Köksal'a cevap verdi.



#Ekrem İmamoğlu
#Köfte
#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
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