İnşaat maliyetlerine rağmen Gökdemir’den büyük yatırım

"Bu vatanın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Devletimin sayesinde okudum, bugünlere geldim. 6 Şubat’ta 11 ilimiz büyük bir felaket yaşadı. Devletimiz TOKİ ile orada büyük bir mücadele veriyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ankara’nın kalbinde, insanların layık olduğu konforlu konutları uygun fiyatla sunarak bu ülkeye olan borcumu ödüyorum. Bu sadece bir proje değil, aynı zamanda bir vefa ve sorumluluk göstergesidir."