İnşaat maliyetlerine rağmen Gökdemir’den büyük yatırım

İnşaat sektöründe kalifiye işgücü eksikliği, artan maliyetlerden dolayı yatırımların yavaşlarken Ankara’da müteahhitlik yapan Emre Gökdemir’den 1800 konutluk proje.
İnşaat maliyetlerine rağmen
Kalifiye eleman eksikliği ve yüksek inşaat maliyetlerini aşmak için teknolojiyi ve verimliliği ön plana aldıklarını ifade eden Gökdemir, güvenilir tedarik zinciri ve eğitimli personel ile süreci yönettiklerini dile getirdi.
Devletimiz büyük mücadele veriyor
Projeye dair duygularını paylaşan Emre Gökdemir, sadece bir yatırım değil, bir vefa borcu ödemek istediklerini şu sözlerle dile getirdi:
- "Bu vatanın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Devletimin sayesinde okudum, bugünlere geldim. 6 Şubat’ta 11 ilimiz büyük bir felaket yaşadı. Devletimiz TOKİ ile orada büyük bir mücadele veriyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ankara’nın kalbinde, insanların layık olduğu konforlu konutları uygun fiyatla sunarak bu ülkeye olan borcumu ödüyorum. Bu sadece bir proje değil, aynı zamanda bir vefa ve sorumluluk göstergesidir."
Sektör usta bulamıyor
İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar yalnızca maliyet artışıyla sınırlı değil. Sektörün en büyük sorunlarından biri de kalifiye ara eleman eksikliği. Emre Gökdemir de bu sorunun altını çizerek şunları söyledi:
İnşaat sektöründe bazı işçilerin maaşlarının doktor, mühendis, hatta yargı mensuplarının gelirini geçtiğini söyleyen Gökdemir, maaşların 70 bin ila 150 bin TL arasında değiştiğini belirtti.
Tıkanan damarları açmayı hedefliyoruz
Yüksek maliyetler, artan faiz oranları ve işgücü krizinin inşaat sektörünü ciddi biçimde darboğaza soktuğuna dikkat çeken Emre Gökdemir, tüm bu olumsuzlukların konut arzını azaltarak kira fiyatlarını da yukarı çektiğini vurguladı.