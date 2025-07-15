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İnşaat maliyetlerine rağmen Gökdemir’den büyük yatırım

İnşaat maliyetlerine rağmen Gökdemir’den büyük yatırım

12:2915/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
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Emre Gökdemir (sağda)
Emre Gökdemir (sağda)

İnşaat sektöründe kalifiye işgücü eksikliği, artan maliyetlerden dolayı yatırımların yavaşlarken Ankara’da müteahhitlik yapan Emre Gökdemir’den 1800 konutluk proje.

Projeye dair değerlendirmelerde bulunan İnşaat Mühendisi
Emre Gökdemir
, artan maliyetler ve işgücü sıkıntılarına rağmen projeye cesaretle başladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bankaların kredi musluklarını kıstığı, faiz oranlarının yatırımcıyı zorladığı bir dönemde bu adımı atmamızın sebebi; İncek gibi gelişen bir bölgede sürdürülebilir, modern ve kaliteli yaşam alanı oluşturma vizyonumuzdur. İnsanların iyi bir yaşam arayışı, projenin en güçlü motivasyonudur."


İnşaat maliyetlerine rağmen


Kalifiye eleman eksikliği ve yüksek inşaat maliyetlerini aşmak için teknolojiyi ve verimliliği ön plana aldıklarını ifade eden Gökdemir, güvenilir tedarik zinciri ve eğitimli personel ile süreci yönettiklerini dile getirdi.


Devletimiz büyük mücadele veriyor


Projeye dair duygularını paylaşan Emre Gökdemir, sadece bir yatırım değil, bir vefa borcu ödemek istediklerini şu sözlerle dile getirdi:


  • "Bu vatanın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Devletimin sayesinde okudum, bugünlere geldim. 6 Şubat’ta 11 ilimiz büyük bir felaket yaşadı. Devletimiz TOKİ ile orada büyük bir mücadele veriyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Ankara’nın kalbinde, insanların layık olduğu konforlu konutları uygun fiyatla sunarak bu ülkeye olan borcumu ödüyorum. Bu sadece bir proje değil, aynı zamanda bir vefa ve sorumluluk göstergesidir."

Sektör usta bulamıyor


İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar yalnızca maliyet artışıyla sınırlı değil. Sektörün en büyük sorunlarından biri de kalifiye ara eleman eksikliği. Emre Gökdemir de bu sorunun altını çizerek şunları söyledi:


"Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi bir ihtiyaç var. Usta-çırak ilişkisi neredeyse kalmadı. Eğitim sistemi herkesi masa başına yönlendirdi; kimse alanda çalışmak istemiyor. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara acil ihtiyaç var. Ustaları adeta rezervasyonla buluyoruz, ama talepten dolayı birçok usta verdiği sözü bile tutamıyor; daha yüksek ücret teklif eden firmaya gidiyor."

İnşaat sektöründe bazı işçilerin maaşlarının doktor, mühendis, hatta yargı mensuplarının gelirini geçtiğini söyleyen Gökdemir, maaşların 70 bin ila 150 bin TL arasında değiştiğini belirtti.



Tıkanan damarları açmayı hedefliyoruz


Yüksek maliyetler, artan faiz oranları ve işgücü krizinin inşaat sektörünü ciddi biçimde darboğaza soktuğuna dikkat çeken Emre Gökdemir, tüm bu olumsuzlukların konut arzını azaltarak kira fiyatlarını da yukarı çektiğini vurguladı.


"Bu sıkıntıları sadece konuşarak değil, çözüm üreterek aşabiliriz. Biz bu dönemde Ankara’ya bir can suyu olabilmek için yola çıktık. Hem uygun fiyatlı hem de nitelikli konut üretimiyle, sektörün tıkanan damarlarını açmayı hedefliyoruz."




#İnşaat
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