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İran'dan dikkat çeken karar: Uçaklara çağrı cihazı alınmasını yasakladı

İran'dan dikkat çeken karar: Uçaklara çağrı cihazı alınmasını yasakladı

10:2213/10/2024, Pazar
DHA
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İran'da, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki çağrı cihazı telsiz gibi elektronik iletişim araçlarının uçağa alınmasının yasaklandığı duyuruldu.

Terör devleti İsrail'in düzenlediği siber saldırısı sonrası
İran
'da gündem, potansiyel siber saldırılara karşı alınacak önlemler olmuştu.

Tekrar bir kanlı saldırı olasılığını gözden geçiren İran'da yeni bir karar alındı.


Telefon ve telsizler yasaklandı


İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı.



Kabin ve kargo bölümünde de geçerli olacak


Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.




#İran
#israil
#Telefon

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