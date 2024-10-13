İran'dan dikkat çeken karar: Uçaklara çağrı cihazı alınmasını yasakladı

İran'da, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki çağrı cihazı telsiz gibi elektronik iletişim araçlarının uçağa alınmasının yasaklandığı duyuruldu.
Tekrar bir kanlı saldırı olasılığını gözden geçiren İran'da yeni bir karar alındı.
Telefon ve telsizler yasaklandı
İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı.
Kabin ve kargo bölümünde de geçerli olacak
Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.