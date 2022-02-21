Gündem İşe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı Tezcan Karakuş Candan yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı seçildi
ANKARA

İşe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı: Tezcan Karakuş Candan yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı seçildi

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalıştığı dönemde 7 sene boyunca yalnızca 60 gün işe gittiği ortaya çıkan ve hakkında soruşturma açılan Tezcan Karakuş Candan, yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevine seçildi.

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Haber Merkezi Diğer
İşe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı: Tezcan Karakuş Candan yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı seçildi
İşe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı seçildi.

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın 7 yıl boyunca 60 gün işe gittiği ortaya çıkmıştı.

Candan'ın 4.5 yıla yakın izin ve rapor izni kullandığı tespit edilmiş, bugüne kadar 3 milyon 762 bin TL maaş aldığı belirlenmişti.

Belediyedeki mesaisine gitmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Candan hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti.

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YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Duvar'da yer alan habere göre; Candan, Ankara Mimar Kemal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ve tek liste ile girilen seçimde yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevine seçildi.

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