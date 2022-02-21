İşe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı: Tezcan Karakuş Candan yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı seçildi

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın 7 yıl boyunca 60 gün işe gittiği ortaya çıkmıştı.

Candan'ın 4.5 yıla yakın izin ve rapor izni kullandığı tespit edilmiş, bugüne kadar 3 milyon 762 bin TL maaş aldığı belirlenmişti.

Belediyedeki mesaisine gitmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Candan hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti.

GÜNDEM CHP’li mimarın 7.5 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı: 3.7 milyonu cebe indirmiş

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Duvar'da yer alan habere göre; Candan, Ankara Mimar Kemal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ve tek liste ile girilen seçimde yeniden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevine seçildi.

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