İSKİ Kısıklı'daki kanalizasyon sorununu aylardır çözemiyor

İBB aylardır Üsküdar Kısıklı’daki kanalizasyon sorununu çözemiyor. Hanımseti Sokak çevresindeki işyerlerinin otopark ve depoları, bir aydan beri kanalizasyon suyuyla doluyor. Sızıntı nedeniyle yollar çöküyor. Dahası, İSKİ’nin taşeron firmaya ihale ettiği iş aylardır çözülemiyor. Ne Üsküdar Belediyesi ne İSKİ ne de İBB’nin çözemediği sorundan vatandaş mağdur oluyor. Her gün başka bir yerden taşan kanalizasyon, karşı yolda yer alan iş merkezlerinin otoparkına kadar ulaşıyor. Şehrin göbeğindeki çözümsüz bu sorun, halkın sağlığını da riske atıyor.