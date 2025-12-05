Yeni Şafak
İSKİ Kısıklı'daki kanalizasyon sorununu aylardır çözemiyor

16:09 5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Aylardır onarılamayan gider boruları çevre binalara zarar vermeye başladı.
Üsküdar Hanımseti Sokak'taki kanalizasyon sorunu aylardır sürüyor. Çevredeki işyerlerinin depo ve otoparklarını basan pis su, vatandaşı mağdur ediyor.

İBB aylardır Üsküdar Kısıklı’daki kanalizasyon sorununu çözemiyor. Hanımseti Sokak çevresindeki işyerlerinin otopark ve depoları, bir aydan beri kanalizasyon suyuyla doluyor. Sızıntı nedeniyle yollar çöküyor. Dahası, İSKİ’nin taşeron firmaya ihale ettiği iş aylardır çözülemiyor. Ne Üsküdar Belediyesi ne İSKİ ne de İBB’nin çözemediği sorundan vatandaş mağdur oluyor. Her gün başka bir yerden taşan kanalizasyon, karşı yolda yer alan iş merkezlerinin otoparkına kadar ulaşıyor. Şehrin göbeğindeki çözümsüz bu sorun, halkın sağlığını da riske atıyor.

Çalışma düzgün yapılmadığı için sorun büyüyor

Yaşananları kayda alan Fatih Alkan yaşananları şöyle anlattı: "Burası Üsküdar Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Hanımseti sokak karşısı. Şu karşıda görmüş olduğunuz caddede yaklaşık bir aydır altyapı çalışması bitirilemedi. Ortasında çöken bir yol ardında taşan bir kanalizasyon, bu işyerlerindeki tüm garajları, depoları bastı."



İSKİ Kısıklı'daki kanalizasyon sorununu aylardır çözemiyor
05 Aralık, Cuma


#İSKİ
#Kısıklı kanalizasyon sorunu
#İSKİ kanalizasyon sorunu
