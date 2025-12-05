Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli'de 70 yaşındaki yürüme engelli prefabrikte çıkan yangında öldü

Kocaeli'de 70 yaşındaki yürüme engelli prefabrikte çıkan yangında öldü

16:015/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yaralı halde yapıdan çıkarılarak ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan engelli adam kurtarılamadı.
Yaralı halde yapıdan çıkarılarak ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan engelli adam kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde prefabrikte çıkan yangında, 70 yaşındaki yürüme engelli kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 440/3 Sokak'taki prefabrikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaralı halde yapıdan çıkarılarak ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yürüme engelli Asım Bal (70), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




#kocaeli
#yangın
#engelli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav takvimi belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri 2026