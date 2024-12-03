İŞKUR'un hibe desteğiyle engelliler girişimcilik hayallerini gerçekleştiriyor

"İŞKUR İl Müdürlüğü olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bugün de hibe desteğimizden faydalanan Metin Kanber kardeşimizi ziyaret ettik. Mutluluğuna şahit olduk. Kardeşimiz hayvanlarından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor, üniversite sınavına hazırlanan kızının eğitim masrafını karşılıyor. 'Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği' programından şu ana kadar 95 kardeşimiz faydalandı. Bu kapsamda 4 milyon 383 bin lira hibe desteği verdik. Bunun sevincini yaşıyoruz. Projelerimizle engellilerimizi destekliyoruz. Hizmetlerimizi bu yönde gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz desteklerle engelleri aşacağız. Daha güzel ve güçlü bir ülke olacağız. Bu vesileyle tüm engellilerimizin gününü kutluyorum ve engelsiz bir yaşam diliyorum"