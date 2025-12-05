İslam düşmanı partisinden de ihraç ediliyor: İYİ Parti Katfar'ı disipline sevk etti

Daha önce de benzer çalışmaları nedeniyle eleştirilen İYİ Partili Murat Katfar, yaptığı İslam düşmanı figürünü 'Gölgelerin gücü adına' notuyla X üzerinden paylaştı. 3 Aralık'tan bu yana Lütfi Kırdar'da sergilenen figür bugün itibariyle kaldırıldı.

Müslümanların yanı sıra 'kominist ve faşist' gruplarıyla 'Ülkücülerin' de hedef tahtasına konduğu figürde; sarık İslam'ı, şapka komünizmi, kel kafa ise faşizmi simgeliyor. Gökçe'nin çiziminde var olan bıyık detayının, Katfar tarafından yapılan heykelde kullanılmaması ise dikkat çeken bir ayrıntı oldu.