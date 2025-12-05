Yeni Şafak
İslam düşmanı partisinden de ihraç ediliyor: İYİ Parti Katfar'ı disipline sevk etti

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Murat Katfar
Murat Katfar

İslam düşmanlığı içeren figürü sonrası tutuklanan İYİ Partili Murat Katfar için sosyal medyadan açıklama yapıldı. İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, parti tüzüğüne, program ve kuruluş ilkelerine aykırı eylemler gerçekleştirdiği öne sürülerek Kaftar'ın disiplin ve ihraç süreci başladığı ifade edildi.

Lütfi Kırdar'da sergilenen İslam düşmanı figürüyle tepkilerin odağı olan İYİ Partili Murat Katfar için partinin sosyal medya hesabından disiplin ve ihraç sürecinin başlatıldığını duyuruldu.


Daha önce de benzer çalışmaları nedeniyle eleştirilen İYİ Partili Murat Katfar, yaptığı İslam düşmanı figürünü 'Gölgelerin gücü adına' notuyla X üzerinden paylaştı. 3 Aralık'tan bu yana Lütfi Kırdar'da sergilenen figür bugün itibariyle kaldırıldı.


Sanat maskesiyle Müslümanları hedef alan İYİ Partili Murat Katfar'ın gözaltına alınmasının ardından İYİ Parti sosyal medya hesabından Kaftar'ın parti tüzüğüne, program ve kuruluş ilkelerine aykırı eylemleri sebebiyle disiplin ve ihraç süreci başladığı aktarıldı.


Müslümanların yanı sıra 'kominist ve faşist' gruplarıyla 'Ülkücülerin' de hedef tahtasına konduğu figürde; sarık İslam'ı, şapka komünizmi, kel kafa ise faşizmi simgeliyor. Gökçe'nin çiziminde var olan bıyık detayının, Katfar tarafından yapılan heykelde kullanılmaması ise dikkat çeken bir ayrıntı oldu.


İYİ Parti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama


