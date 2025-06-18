İsrail kabinesi sığınakta toplanacak: Saat verdiler

Terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi İran'a hava saldırıları düzenledi. 200 uçakla düzenlenen saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri, nükleer bilim adamları ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran, sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılara füze saldırılarıyla cevap verdi. Karşılıklı çatışmalar sürerken her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak İsrail basını, kabine toplantısının saat 22’de yer altında sığınakta yapılacağını açıkladı.