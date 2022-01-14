Beykoz'da “Medeniyet Okumaları” için imzalar atıldı

Beykoz’da öğrencilere, Türk kültürü ve medeniyetinin temel eserleri eşliğinde kitap okuma alışkanlığı, müzakere ve eleştirel düşünce yeteneği kazandıracak “Medeniyet Okumaları” Projesi için imzalar atıldı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, kitap okumanın gençler arasında yaygınlaşması için “Medeniyet Okumaları” gibi verimli bir faaliyetin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirterek gönüllülük esasının projenin temelini oluşturduğunu kaydetti.
Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, projenin en önemli tarafının medeniyetle okumayı yan yana getirmesi olduğunu, böylece Beykoz’da yaşayan gençlerin şehir ve medeniyet ilişkisi adına şuurlanacağına dikkat çekti.