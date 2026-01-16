Yeni Şafak
İstanbul merkezli 5 ilde tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı

09:1416/01/2026, الجمعة
AA
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



