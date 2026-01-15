Cansız bedeni otomobilde bulundu: Yurt dışına kaçmasına yardım eden arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul'da park halindeki bir otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan 49 yaşındaki Özgür Yurdakul’un cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Yurdakul’un yurt dışına kaçmak isteyen ve hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Edirne yolunda çıkan tartışma sonrası işlendiği tespit edilen cinayetin ardından şüphelinin Arnavutköy’e dönerek aracı sokağa park ettiği belirlendi. Şüpheli, polisle yaşanan kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayet şüphelisi tespit edildi
Olay, dün Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından araçtaki kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yurdakul'un başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A. (39) olduğu belirlendi.
39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın Edirne'ye giderken yolda çıktığı ve bunun üzerine Emrah A.'nın, Yurdakul'u silahla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek aracı sokakta park ettiği tespit edildi.
Ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı
Şüpheli Emrah A.'nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı otomobil Sazlıbosna Mahallesi'nde görüldü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi yaya olarak yakaladı. Emrah A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.T. ve M.T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah A., B.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.